Le bien-être de vos collègues est-il important pour vous?

On passe parfois plus de temps au bureau et avec ses collègues qu'à la maison avec ses proches, alors inutile de dire que se sentir bien dans son travail est primordial. Ce mardi, jobs.lu révèle les résultats peu rassurants d'une étude qui s'est intéressée à la santé mentale des collaborateurs dans les entreprises au Luxembourg. Près d'un salarié sur trois (29%), sur 830 sondés, indique qu'il a le sentiment que ni ses collègues, ni ses responsables, ne se soucient de son bien-être. 24% d'entre eux disent ne pas savoir si c'est le cas ou non.