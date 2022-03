Nouveau sport – Le «bière-pong» fait fureur aux Etats-Unis

Nouveau sport : Le «bière-pong» fait fureur aux États-Unis

Au départ c’était un jeu de beuverie inventé par les étudiants américains lors des soirées, aujourd’hui le «bière-pong» possède sa compétition nationale dont le premier prix est de 25 000 dollars

Mardi soir, à Atlantic City, plusieurs centaines de personnes se sont affrontées. Les trois quarts des participants étaient des hommes, âgés souvent d’une vingtaine d’années. Beaucoup portaient même des t-shirt avec les noms et les logos de leur équipe, comme par exemple «Drunk and Drunker» (Bourré et Bourreur).

Le jeu n’est plus l’occasion de se saouler entre amis mais bel et bien un moyen de montrer son talent : «En réalité peu de joueurs se saoulent en jouant. C’est beaucoup plus difficile de faire quoi que ce soit une fois bourré», a expliqué Antonio Vassilates, le grand gagnant du concours il y a trois ans.

Le grand gagnant de cette année a 22 ans et se nomme Thomas Reap. Il a réussi à placer 20 balles d'affilée dans les gobelets.