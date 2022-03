Football anglais - Le bijou de Danel Sinani avec Huddersfield

Huddersfield est en forme, et Danel Sinani aussi. Il n'a fallu que trois minutes au Luxembourgeois passé par Dudelange et le Racing pour ouvrir le score pour les siens, vendredi, en championnat. Et quelle ouverture du score… Une merveille de ballon enroulé dans la lucarne opposée, un geste que l'attaquant luxembourgeois affectionne.