Le bikini n’a jamais été aussi… rikiki

Le soleil brille et il n’y a pas qu’au Luxembourg que le mercure est en train de grimper. À Hollywood, des stars comme Emily Ratajkowski et Heidi Klum ont lancé la saison de la baignade. Mais oubliez les maillots de bain couvrants! Cette année, la star de l’été est le bikini string.

Ces stars misent sur le minimalisme

Souvent à l’avant-garde des tendances, Emily Ratajkowski était l’une des premières à porter le look transparent et ne rechigne pas non plus à oser le rikiki bikini. Cette année, le mannequin est déjà apparu à plusieurs reprises en bikini string et n’hésite pas à prendre elle-même la pose pour promouvoir ce style par le biais de sa propre ligne de maillots de bain, Inamorata Woman.