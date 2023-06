Bronzage intégral: Le bikini transbronzant est-il LA tendance la plus dangereuse de l’été? 

C’en est désormais fini avec les vilaines traces de bronzage et ce, grâce au bikini transbronzant.

Tissu transparent pour bronzage intégral

Sur TikTok, différentes marques vantent les maillots de bain et bikinis qui promettent un bronzage intégral. Dans certains cas, les vidéos faisant l’éloge des bikinis transbronzants comptent des millions de vues. Ces maillots de bain sont confectionnés dans un tissu ultrafin, presque transparent, dont le maillage présente des milliers de microperforations. Les marques promettent ainsi un bronzage sans marques disgracieuse,s et un séchage ultrarapide des maillots de bain.

Une tendance qui n’est pas sans risque

Tout comme le bronzage du périnée, une tendance qui consiste à faire bronzer l’anus, le bronzage de parties du corps telles que les mamelons comporte également des risques. Particulièrement sensible, la peau au niveau des seins et des parties intimes n’est en principe jamais exposée aux rayons du soleil. Vous risquez donc des coups de soleil, un vieillissement prématuré de la peau et, dans le pire des cas, un cancer de la peau. Mieux vaut avoir recours à l’autobronzant pour obtenir un joli teint halé uniforme.