Dépistage au Luxembourg : Le «Bilan 30» pour obtenir la prime postnatale?

LUXEMBOURG - Chaque enfant de deux ans et demi peut bénéficier d'un dépistage orthophonique mais seuls 48% en profitent. Trop peu selon la ministre de la Santé.

La ministre regrette ces chiffres peu élevés de participation mais elle relève qu'il s'agit d'«une démarche personnelle des parents» qui reçoivent une invitation automatique pour un dépistage gratuit. «Un rappel régulier de la part du Service audiophonologique devrait être envisagé» auprès des pédiatres. La direction de la Santé prévoit en outre la mise en place d'une cartographie de l'ensemble des services de dépistage et de prise en charge des troubles de la petite enfance, régulièrement mise à jour et soumise aux professionnels qui s'occupent des tout-petits.

Difficile toutefois d'estimer si ces mesures auront un impact sur la participation au «Bilan 30». «Une mesure qui aurait certainement une influence directe et nette sur le taux de participation serait l’incitation financière découlant d’une inclusion du "Bilan 30" à la liste des examens obligatoires pour l’obtention de la prime postnatale», enchaîne la ministre. «Cette mesure aurait cependant de nombreuses conséquences et doit être argumentée et planifiée méticuleusement en amont». Actuellement, les parents doivent soumettre leur enfant à six examens répartis jusqu'aux deux ans de l'enfant.