En Indonésie: Le bilan d'un glissement de terrain atteint 50 morts

La catastrophe naturelle qui a frappé l'île de Serasan a entraîné la mort de plusieurs dizaines d'habitant d'un village dont nombre de maisons ont été ensevelies par la boue et les débris. «A la date d'hier (mardi) 50 personnes ont été retrouvées mortes, dont 49 ont été identifiées tandis que quatre autres sont toujours recherchées», a indiqué à l'AFP Patli Muhamad, un porte-parole du gouvernement local.

Au moins huit des victimes sont des enfants, selon les équipes de secours déployées dans l'île de la région de Natuna située entre Bornéo et la péninsule malaise. Près de 3 000 habitants ont été évacués dans des refuges. «Ils ont peur de rentrer chez eux parce que l'électricité est coupée dans certains villages», a précisé le porte-parole. Les autorités devaient décider mercredi soir une possible extension des recherches, rendues difficiles par l'isolement de l'île et les fortes pluies.