Pakistan : Le bilan de l'attentat dans une mosquée monte à 89 morts

L’attentat contre une mosquée à l’intérieur du quartier général de la police de Peshawar, dans le nord-ouest du Pakistan, a fait près de 90 morts et 150 blessés, ont indiqué mardi, des responsables hospitaliers.

Des corps continuaient à être retirés mardi, des décombres, après l’attentat ayant visé une mosquée située à l’intérieur du quartier général de la police de Peshawar, dans le nord-ouest du Pakistan, qui a fait près de 90 morts et 150 blessés. L’explosion s’est produite lundi à l’heure de la prière du midi dans ce lieu extrêmement sensible de la ville, située à une cinquantaine de kilomètres de la frontière avec l’Afghanistan et où la situation sécuritaire s’est dégradée ces derniers mois.