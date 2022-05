Iran : Le bilan de l’effondrement d’un immeuble monte à dix morts

Le bilan s’est alourdi mardi après l’effondrement d’un bâtiment d’habitation en construction, à Abadan, dans le sud-ouest de l’Iran.

«Selon les derniers chiffres, dix personnes sont mortes et 32 ont été blessées», a déclaré à la télévision le ministre de l’Intérieur, Ahmad Vahidi, sur le lieu du drame, en affirmant que les recherches se poursuivaient pour retrouver les «survivants». On ignorait le nombre de personnes encore portées disparues. La veille, le service national des secours avait fait état de six morts et de dizaines de disparus.