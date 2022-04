En Afrique du Sud : Le bilan des inondations monte à près de 400 morts

Les terribles inondations qui frappent l'Afrique du Sud depuis cinq jours ont fait près de 400 morts et 41 000 sinistrés, selon un nouveau bilan vendredi, les recherches macabres de ceux encore portés disparus se poursuivant.

La plupart des victimes ont été enregistrées dans la région de Durban, ville portuaire du Kwazulu-Natal (KZN) ouverte sur l'océan Indien et épicentre des fortes pluies qui ont commencé le weekend dernier. «Un total de 40 723 personnes ont été touchées. Malheureusement, le nombre de décès continue d'augmenter, le dernier bilan enregistré faisant état de 395 morts», a déclaré dans un communiqué le département de la Coopération et des Affaires traditionnelles de la province.

«Une dévastation absolue»

Le président Cyril Ramaphosa en déplacement dans le Mpumalanga (nord-est) à l'occasion des fêtes de Pâques, a déploré une catastrophe «jamais vue auparavant dans le pays». Les prévisions tablent sur davantage de pluie dans la journée et au cours du weekend, avec des risques de nouvelles inondations et glissements de terrain. Les intempéries affectent aussi la province voisine de l'Eastern Cape (sud-est) où «un décès a déjà été signalé», a indiqué M. Ramaphosa.

Des routes ont été dévastées, des ponts se sont effondrés. Plus de 250 écoles ont été touchées et des milliers de maisons ont été détruites. Les autorités redoutent des centaines de millions d'euros de dommages. Dans la matinée, des volontaires armés de gants et de sacs poubelle ont commencé à nettoyer les plages de Durban, habituellement prisées des familles et des touristes.