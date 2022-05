Au Brésil : Le bilan des pluies torrentielles monte à 100 morts

Les pluies torrentielles qui ont provoqué inondations et coulées de boue depuis mardi dans la région de Recife, dans le nord-est du Brésil, ont fait 100 morts et 14 disparus.

Les pluies diluviennes qui ont causé des inondations et des glissements de terrain autour de Recife, dans le nord-est du Brésil, ont fait au moins 100 morts, selon un dernier bilan fourni mardi par des autorités locales. Le gouvernement de l’État du Pernambouc, dont Recife est la capitale, fait également état de 14 disparus, tandis que les recherches se poursuivent dans les zones les plus touchées.

Plus de 400 pompiers sont mobilisés, notamment à Jardim Monteverde, à la limite entre Recife et la ville de Jaboatao dos Guararapes, où plusieurs dizaines de personnes ont été ensevelies par une coulée de boue. Plus de 6 000 personnes de la région de Recife ont perdu leur logement et ont dû être hébergées dans des structures d’accueil, selon le dernier bilan des autorités. L’état d’urgence a été décrété dans 24 municipalités du Pernambouc.