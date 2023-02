En Italie : Le bilan du naufrage de migrants grimpe, de nouveaux cadavres échouent sur la côte

Les garde-côtes italiens continuaient lundi leurs recherches en mer et le long des côtes près de Crotone en Calabre (Sud) au lendemain du naufrage d'une embarcation de migrants traversant la Méditerranée dont le bilan ne cesse de s'alourdir. Après la découverte des corps de nouvelles victimes échoués sur la côte, le décompte est monté à 62 morts, ont indiqué lundi matin à l'AFP les garde-côtes, mais ce chiffre devrait encore grimper. Le précédent décompte faisait état de 59 morts.

Débris de bois sur une centaine de mètres

«Un garçon afghan de 12 ans a perdu toute sa famille, neuf personnes en tout: ses quatre frères et sœurs, ses parents et d'autres proches membres de sa famille», a raconté à la presse Sergio di Dato, chef de l'équipe de psychologues dépêchées sur place par l'ONG Médecins sans Frontières (MSF) pour venir en aide aux survivants. Des images de la police italienne et de l'AFP ont montré des débris de bois disséminés sur une centaine de mètres le long de la plage.