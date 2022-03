Catastrophe naturelle : Le bilan du séisme en Chine s'alourdit

Le séisme de magnitude 6,6 qui s'est produit samedi en Chine a fait 164 morts, 39 disparus, et 11 500 blessés, dont 960 dans un état grave.

L'épicentre a été localisé à Ya'an, dans le comté de Lushan, à 12 km de profondeur. En 2008, un séisme de magnitude 7,9 avait fait près de 70 000 morts dans cette région. Selon l'agence Chine nouvelle, la plupart des morts ont été signalés dans le comté Lushan, non loin de Ya'an en remontant la vallée, où l'électricité et l'eau ont été coupées et de nombreux bâtiments détruits.

Comme en 2008, les efforts des secouristes sont ralentis par la difficulté d'accéder à la zone sinistrée, notamment à cause de l'étroitesse de la route, des glissements de terrain ou encore des contrôles de circulation imposés par le gouvernement pour éviter les embouteillages. La secousse de samedi, enregistrée à 08h02 heure locale, a été ressentie fortement à Chengdu, chef lieu de la province, qui se trouve à 140 km, et dans les provinces voisines.

Jonchée de bris de verre

Elle a été suivie d'un millier de répliques. «Le centre du conté de Lushan revient à la normale, mais il y a encore un besoin considérable d'abris et de matériel», a souligné Kevin Xia, au nom de la Fédération internationale de la Croix-Rouge et des sociétés du Croissant-Rouge. «Les fournitures ont du mal à atteindre la région à cause des embouteillages. La plupart sont encore en chemin», a-t-il déploré. À Ya'an des bénévoles venus de tout le pays ne cachaient pas leur frustration de ne pas pouvoir se rendre à Lushan.

«Nous sommes pressés. Il y a des gens qui ont besoin d'aide et nous avons des provisions à l'arrière (de la voiture)», a déclaré un membre de l'équipe de réponse d'urgence aux séismes de la province du Shandong, dans le centre-est de la Chine. À Lushan, médecins et infirmières soignent les blessés à l'air libre ou sous des tentes dressées dans la cour du principal hôpital, jonchée de bris de verre, de morceaux de plâtre et de béton tombés durant le séisme. «J'étais terrorisé. Je n'ai jamais vu un séisme aussi important avant», témoigne Tianxiong, un paysan de 37 ans, allongé sur un brancard entre deux tentes.