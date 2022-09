En Chine : Le bilan du séisme grimpe à 74 morts

Un tremblement de terre de magnitude 6,6 a frappé lundi la province du Sichuan, selon l'Institut d'études géologiques des Etats-Unis (USGS) - l'organisme de référence au niveau mondial pour les séismes. L'épicentre se situe dans le canton de Luding, une zone faite de vallées, de rivières impétueuses et de routes étroites située au bord du plateau tibétain, à environ 200 kilomètres à l'ouest de la capitale provinciale Chengdu.

Quarante personnes sont mortes dans la préfecture autonome tibétaine de Garze et 34 dans le canton voisin de Shimian, a indiqué mercredi le Quotidien du Peuple, le journal du Parti communiste chinois (PCC) au pouvoir. Soit un bilan total qui grimpe à 74 décès. En outre, plus de 21 000 personnes ont été évacuées de zones sujettes aux glissements de terrain ou à l'effondrement de bâtiments, selon la télévision publique CCTV.

«Je pensais à mes enfants, je me demandais si leur école s'était effondrée»

Les secouristes tentent toujours de gagner des villages isolés pour aider les habitants et retrouver de potentiels survivants. Des dizaines de personnes seraient toujours bloquées ou portées disparues. «Ma tête était coincée entre deux colonnes et mes jambes entre des tables», a expliqué au média provincial Red Star News une femme bloquée durant près de cinq heures dans un hôtel effondré du bourg de Moxi, très touché par le séisme.

«J'étais contrainte de me tenir allongée dans une certaine position. J'étais résignée», a-t-elle ajouté. «Je pensais à mes enfants, je me demandais si leur école s'était effondrée. Je les imaginais coincés à l'intérieur, en train de pleurer et de m'appeler à l'aide». La secousse de lundi a aussi fait trembler les bâtiments dans la capitale provinciale Chengdu dont les 21 millions d'habitants sont actuellement confinés chez eux, en raison d'un foyer de Covid-19.