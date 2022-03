Catastrophe aux Philippines : Le bilan du typhon Haiyan s'alourdit tous les jours

Les équipes de secours continuent de découvrir de huit à dix corps par jour, plus d'un mois après le passage le 8 novembre du typhon Haiyan sur le centre des Philippines.

Le bilan officiel, qui est de 6 057 morts et 1 779 personnes portées disparues, va certainement encore s'alourdir, a déclaré Rey Gozon, le directeur de la protection civile des régions les plus touchées par la tempête meurtrière. «Nous ramassons encore des corps. De huit à dix en moyenne par jour», a indiqué dimanche un responsable de la protection civile.

Il a exprimé ses doutes quant à l'éventualité de retrouver des vivants plus d'un mois après le passage de Haiyan, l'un des typhons les plus violents à avoir jamais touché terre qui a frappé les îles centrales des Philippines avec des vents dépassant les 300 km/h et des vagues géantes semblables à un tsunami, notamment sur les îles de Leyte et Samar.