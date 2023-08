Incendies à Hawaï: Le bilan grimpe à 99 morts et «pourrait doubler»

Le bilan humain des incendies à Hawaï, les plus meurtriers en plus d’un siècle aux États-Unis, atteint désormais 99 morts et «pourrait doubler» cette semaine, ont averti lundi les autorités, critiquées pour leur gestion du drame. «Au cours des dix prochains jours, ce nombre pourrait doubler», a estimé le gouverneur d’Hawaï, Josh Green sur CNN, en annonçant la découverte de trois cadavres supplémentaires, qui porte le total à 99 morts.