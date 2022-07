inondations au Kentucky : Le bilan passe à 15 morts et devrait encore s’alourdir

Le bilan des inondations dévastatrices dans le Kentucky est passé à quinze morts et devrait encore doubler, a déclaré le gouverneur de cet État américain, vendredi. «C’est épouvantable. Le nombre d’habitants du Kentucky que nous avons perdus s’élève désormais à 15, et devrait encore au moins doubler», a déclaré Andy Beshear, à la chaîne de télévision CNN. Le bilan, qui était auparavant de huit morts, «comprendra aussi des enfants», a ajouté l’élu démocrate. Tous les services de secours, dont la garde nationale, la police et des renforts des États voisins, sont mobilisés pour venir en aide aux victimes des «pires inondations jamais vécues par le Kentucky», a-t-il précisé.