Over The Rainbow : Le bilinguisme à l’honneur à l’école «OTR International School»

L’école internationale OTR, fondée en 2011, organise une journée portes ouvertes le 25 février de 10h à 12h pour faire découvrir son fonctionnement, une occasion pour les parents et les enfants intéressés de rencontrer les professeurs et comprendre la pédagogie de l’établissement.

Avec plus de 40 nationalités représentées au sein de l’école et dans un pays multiculturel comme le Luxembourg, l’apprentissage des langues apparait comme un enjeu majeur.

Le diplôme IB ouvre les portes des universités les plus prestigieuses en permettant aux étudiants de développer les connaissances et compétences nécessaires à la réussite de leurs études supérieures. Une consultante universitaire est aussi présente pour guider les élèves dans leur orientation et les aider à faire leurs choix.

L’établissement désire offrir à ses élèves une ouverture au monde en même temps qu’un programme d’étude large et équilibré et un enseignement basé sur la recherche et la collaboration. L’autonomie des élèves est encouragée pour leur permettre de continuer d’apprendre tout au long de leur vie et des nombreuses options sont également proposées afin de découvrir ou développer des nouveaux centres d’intérêts.