Bande-annonce : Le biopic «Steve Jobs» se dévoile un peu plus

Le long métrage consacré à Steve Jobs, le premier à avoir obtenu l'approbation de l'autre cofondateur d'Apple, Steve Wozniak, recèle quelques surprises.

Fassbender plus convaincant que Kutcher?

«Steve Jobs» a obtenu de premières critiques positives et pourrait dresser un portrait plus convaincant de l'inventeur du Mac que les précédentes tentatives sur le grand écran. «JOBS», où il était interprété par Ashton Kutcher en 2013, n'avait ainsi eu qu'un succès modeste au box-office et s'était fait assassiner par la critique, le film semblant plus enclin à glorifier l'inventeur visionnaire qu'à explorer les aspects plus controversés du personnage.