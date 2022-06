Cryptomonnaie : Le bitcoin n'en finit plus de s'effondrer

Le bitcoin est largement passé samedi sous les 20 000 dollars. Il y a quelques mois, la cryptomonnaie valait près de 70 000 euros l'unité…

Le bitcoin a continué sa chute samedi, plombé par le manque d'appétit pour le risque des investisseurs: il est descendu jusqu'à 18 740 dollars, soit une chute de 9% par rapport à la veille. C'est son plus bas niveau depuis le 13 décembre 2020. Depuis son sommet historique du 10 novembre 2021, à 68 991 dollars, la devise numérique a perdu plus de 72% de sa valeur. Vers 17h50, il ressortait à 18 941 dollars, soit un repli de 8% par rapport à vendredi.

Signe que la liquidation continue sur ce marché en pleine crise, toutes les principales cryptomonnaies se repliaient nettement samedi. L'ether, deuxième devise numérique la plus utilisée, perdait près de 10%. Les Bourses ont plongé cette semaine, inquiètes à l'idée que les banques centrales, la Fed (réserve fédérale américaine) en tête, ne se montrent trop agressives dans leur volonté de juguler l'inflation, risquant d'affaiblir l'économie mondiale.

«Hiver des cryptos»

Mais ce sont les cryptomonnaies qui paient le prix le plus fort. Lundi, le marché des cryptomonnaies est passé sous le cap symbolique des 1 000 milliards de dollars. Il était monté jusqu'à 3 000 milliards en novembre dernier. La chute du bitcoin a été accélérée par la suspension des retraits par deux plateformes de placements en cryptomonnaies.

Celsius a annoncé une pause des retraits et transferts dimanche soir. Cette entreprise, qui gérait des actifs valorisés à 12 milliards de dollars mi-mai selon son site internet, proposait notamment à ses utilisateurs de placer leurs cryptomonnaies «historiques», comme le bitcoin et l'ether, pour investir dans de nouvelles devises virtuelles. Babel Finance a, elle, indiqué à ses clients vendredi qu'elle suspendait tous les retraits à cause des «pressions inhabituelles sur la liquidité».