Cryptomonnaie : Le bitcoin plonge à son plus bas depuis fin 2020

Le bitcoin plongeait lundi, à son plus bas niveau, depuis 18 mois, dans un marché sans appétit pour le risque, souffrant par ailleurs de la suspension des retraits sur la plateforme de placements en cryptomonnaies Celsius. Alors que les Bourses voient rouge à travers le monde et que les investisseurs se ruent vers le dollar, valeur refuge, «le plus gros carnage est probablement dans le monde de la crypto», commente Jeffrey Halley, analyste chez Oanda.

Le bitcoin voit son prix chuter de plus de 10% à 24 580 dollars vers 08h40 GMT (10h40 au Luxembourg), un plus bas depuis décembre 2020, et une chute de plus de 65% depuis son plus haut historique, en novembre 2021. Alors que le marché des cryptomonnaies valait plus de 3 000 milliards de dollars à son sommet il y a sept mois, il approche de la barre des 1 000 milliards de dollars, selon le site Coingecko, qui recense plus de 13 000 différentes cryptomonnaies.