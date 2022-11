Au Luxembourg et ailleurs : Le Black Friday arrive, gare aux contrefaçons

LUXEMBOURG/EUROPE – Illégales et présentant un «danger» pour la santé et l'environnement, les contrefaçons fleurissent sur le web à l'occasion du Black Friday. Les commerçants mettent en garde.

Illégales et présentant un «danger» pour la santé et l'environnement, les contrefaçons fleurissent sur le web à l'occasion du Black Friday, qui a déjà démarré dans certains commerces, alerte notamment lundi l'Union des fabricants (Unifab), une association française engagée dans la lutte contre le commerce de ces produits. «Offres alléchantes et promotions hors du commun constituent une aubaine pour des vendeurs peu scrupuleux qui n'hésitent pas à abuser des consommateurs en leur vendant des contrefaçons», avertit dans un communiqué l'Unifab.