Conflit en Ukraine : Le blé et le maïs européens bondissent de plus de 20 euros

Le blé meunier et le maïs ont connu une nouvelle flambée des cours, jeudi, sur le marché européen, clôturant respectivement à 381,75 euros et 379 euros la tonne sur les échéances de mars, alors que la guerre en Ukraine se poursuit, provoquant l’inquiétude sur l’offre en grains. Le blé et le maïs ont ainsi chacun connu un bond de plus de vingt euros sur la séance, alors que l’Ukraine ne peut plus exporter les nombreux grains qui restent dans ses silos. «Quand on voit comment les Ukrainiens réagissent et se battent, on voit bien que ce conflit risque de durer et c’est ça qui déclenche ces achats», a déclaré à l’AFP Damien Vercambre, du cabinet Inter-Courtage.