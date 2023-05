Cours mondiaux: Le blé russe tire les prix mondiaux vers le bas

La Russie continue d'écouler son énorme récolte de blé (estimée de 92 à 104 millions de tonnes selon les sources) à des prix très bas. AFP

À la Bourse de Chicago, le contrat de référence pour le blé d'hiver de variété SRW (Soft Red Winter Wheat) est tombé mardi à 5,8875 dollars le boisseau (environ 27 kg), à son plus bas niveau depuis deux ans et demi. La même tendance s'observe sur le marché européen, où le prix du blé tendre dégringolait mercredi, s'échangeant en séance à 216 euros la tonne pour livraison en septembre sur Euronext, entraînant le maïs dans sa chute, sous les 214 euros la tonne pour une livraison rapprochée (juin).

«Le blé russe continue à faire son chemin dans le monde et tire les prix vers le bas», résume Jake Hanley, de la société Teucrium Trading. La Russie continue d'écouler son énorme récolte de blé (estimée de 92 à 104 millions de tonnes selon les sources) à des prix très bas. Selon le cabinet russe SovEcon, les stocks encore présents dans les fermes sont deux fois plus importants que la moyenne quinquennale et les exportations russes de blé en 2022-23 pourraient in fine être supérieures de 23% à celles de l'année précédente, exerçant une pression à la baisse sur les prix mondiaux.

Morosité aux États-Unis

Sur le marché européen, cette offre russe associée à «la réserve» des acheteurs, qui «semblent parier à la baisse» et limitent leurs achats, entretient des niveaux de prix bas, selon Gautier le Molgat, du cabinet Agritel (Argus Media France). Dans ce contexte, le renouvellement du corridor maritime céréalier ukrainien, même s'il n'est acté que jusqu'au 17 juillet, et la réélection du président turc Recep Tayyip Erdogan, acteur majeur de cette initiative de la mer Noire, est plutôt un facteur de stabilité, ne plaidant pas pour une hausse des prix.

Aux États-Unis, la morosité est de mise. La campagne s'annonce mauvaise pour le blé américain, avec des estimations d'exportations à 19,73 millions de tonnes, ce qui serait le plus faible niveau enregistré depuis plus de 50 ans (1971). Du fait de la sécheresse qui a frappé les plaines céréalières, notamment au Kansas, «la production américaine est en situation assez désespérée, et si nous n'étions pas sur un marché mondial, les prix du blé américain seraient beaucoup plus élevés qu'ils ne le sont aujourd'hui», estime Jake Hanley.

Importations

Pour Michael Zuzolo, de Global Commodities Analytics and Consulting, la chute du blé s'explique «par les importations continues»: «On a importé 60 à 90 000 tonnes de Pologne et d'Allemagne, ce qui porte le total à 270 000 à 300 000 tonnes (avec les commandes précédentes). Le dollar s'apprécie, ce qui complique encore la donne pour les exportations américaines et rend les importations attractives», estime-t-il.

Ces importations de blé, d'ordinaire rares aux États-Unis, ont contribué à accentuer la chute des cours, le marché américain cherchant à regagner de la compétitivité.

La Chine «se passe du soja américain pour le moment»

Par ailleurs, la demande atone de la Chine pèse lourd dans la balance américaine, avec des exportations américaines de soja inférieures de 2,2% à leur niveau de l'an dernier à la même époque. La Chine «se passe du soja américain pour le moment», relève Dewey Strickler, d'Ag Watch Market Advisors. Pékin préfère acheter en Amérique du Sud à des prix plus attractifs - notamment au Brésil où la production, record, est estimée à 155 millions de tonnes et les exportations en hausse de 18%.

Pour le maïs, les exportations «ont un peu rebondi ces dernières semaines, mais pas suffisamment pour soutenir le marché», note l'analyste. Les exportations américaines de grain jaune sont inférieures de près d'un tiers (-32,1%) à leur niveau de l'an dernier. Cette baisse générale des cours pourrait favoriser un regain d'achats des pays importateurs fragiles: mais à quelques semaines des récoltes céréalières, qui s'annoncent globalement abondantes dans l'hémisphère nord, les échanges restaient pour le moment modestes.