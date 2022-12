Tempête mortelle aux Etats-Unis: «Morts dans leur voiture ou victimes d'arrêts cardiaques»

Tempête mortelle aux États-Unis : «Morts dans leur voiture ou victimes d'arrêts cardiaques»

Même si l'intensité de la tempête n'est plus celle de ces derniers jours, il est «toujours dangereux d'être dehors», a-t-elle alerté. L'ouest de l'Etat de New York, pourtant habitué au froid et aux tempêtes, a été enseveli durant le week-end de Noël sous des mètres de neige, subissant des températures polaires depuis la semaine dernière.

«Déchirant»

Durant le plus fort de la tempête, les secours n'avaient plus la possibilité d'atteindre les personnes en détresse, par exemple celles bloquées dans leur voiture ou chez elles sans électricité. «C'est déchirant d'avoir des appels de familles avec des enfants, qui disent qu'ils sont gelés», a dit M. Garcia. L'électricité a été rétablie pour plus de 13 000 foyers durant les dernières 24H, a précisé Mark Poloncarz lundi matin, mais plus de 12 000 restent encore sans courant. Certains ne pourront être raccordés au réseau avant mardi, a-t-il prévenu.