Blues express : Le blues a fait vibrer le Sud samedi soir

DIFFERDANGE – Le Blues Express s'est déroulé samedi soir jusque tard dans la nuit. Une quarantaine de groupes ont joué toute la soirée à Lasauvage et au Fond-de-Gras.

Le coup d’envoi du Blues Express a été donné vers 18h, ce samedi. Au total, onze scènes sont réparties à Lasauvage et dans le parc industriel du Fond-de-Gras. Sneaky Pete, par exemple, a ouvert le bal à côté de la locomotive 1900, avec un blues profond qu’il chante avec sa voix grave, en provenance directe du sud des États-Unis. Un peu plus loin, à côté du Hall Paul Wurth, qui reste ouvert pour la soirée avec son exposition de différents artistes, le Bigband Spectrum distille un cool jazz bien agréable en ce début de soirée d’été.

Le site se prête aussi à la promenade, avec son patrimoine industriel incomparable et ses terrasses, qui se prêtent à l’écoute de la musique. De l’autre côté, à Lasauvage, c’est l’école de blues de Differdange qui fait monter la sauce. Les bluesmen en herbe se débrouillent plutôt pas mal et un public important, composé d’amis, de la famille et d’amateurs du style musical est venu les écouter. La promenade entre les différentes scènes, à travers le parc, est des plus agréables aussi…