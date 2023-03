Le blues de Griezmann en Bleu: la retraite en vue?

L'officialisation interviendra dans les prochains jours. Kylian Mbappé va être désigné capitaine de l'équipe de France, après les retraites internationales d'Hugo Lloris (36 ans) et de Raphaël Varane (29 ans). Selon la presse sportive française, la décision a été annoncée lundi soir, par le sélectionneur Didier Deschamps, lors du dîner suivant l'arrivée des joueurs à Clairefontaine, le centre d'entraînement des Bleus.

Une nouvelle ère pour les finalistes de la dernière Coupe du monde, mais surtout une prise de pouvoir pour le nouveau visage du football français, auteur de trois buts lors de la finale contre l'Argentine. Mais ce nouveau leadership pourrait causer quelques dommages collatéraux. D'après Le Figaro et RMC, Antoine Griezmann était touché et déçu de ne pas avoir été choisi par le sélectionneur. «DD» avait en effet confirmé à demi-mot en conférence de presse que le brassard se jouerait entre l'attaquant de l'Atlético Madrid et la star du PSG, avant de trancher pour ce dernier.