Malgré les prix, vous faites toujours attention à ce que vous achetez?

«J’essaie de privilégier les produits de la région. Mais parfois ce n’est pas possible et les prix aussi peuvent freiner», insiste pour sa part Christiane de Wicheringen en Allemagne.

L'importance d'une agriculture indépendante

«Il est difficile d’évaluer si les gens prennent davantage l’habitude de consommer local, même en dehors de la foire confie Jeff Boonen, responsable de la Foire. On a vu lors de la crise du Covid qu’il y a eu un boom sur les produits régionaux, les producteurs ont senti que les gens avaient besoin de ça, Mais les deux dernières années, avec l’inflation, cela a de nouveau changé. On voit un retour aux marques génériques, car c’est moins cher. On revient en arrière et ce n’est pas idéal. Mais on essaie avec la Foire de promouvoir les productions locales pour contribuer au changement des habitudes».