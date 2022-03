Formule 1 : Le boss de McLaren défend Hamilton

Alors que la touchette entre Webber et Hamilton lors du GP de Singapour sucite la polémique, ce n'est pas de la faute de ce dernier, selon son patron chez McLaren.

«Quand vous tentez de doubler dans n'importe quelle course vous prenez un risque et malheureusement ça n'a pas réussi cette fois», a-t-il ajouté. Hamilton a tenté de dépasser Webber alors que celui-ci prenait un tour à Timo Glock (Virgin). Les deux hommes se sont retrouvés côte à côte au virage suivant. L'Australien, à l'intérieur, a alors heurté le Britannique, qui a abandonné quelques hectomètres plus loin sur problème mécanique.

Après cet abandon, Hamilton est relégué à 20 points de Webber au classement du championnat du monde et en position délicate pour le titre mondial alors qu'il reste quatre épreuves à courir.

Hamilton avait déclaré à chaud après la course: «J'ai vu que Mark avait fait une erreur (en dépassant Glock) et j'étais dans la position de pouvoir le dépasser par l'extérieur. Je pensais l'avoir fait. J'ai tourné en essayant de laisser suffisamment de place à l'intérieur. Et l'instant d'après, j'étais touché».