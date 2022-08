A Luxembourg: Le boulevard de Kyiv va encore bien changer

Un communiqué de déi Lénk Stad, transmis dans la nuit de samedi à dimanche, avait déclenché une petite polémique dans la capitale. Les élus de gauche déploraient un tout nouveau boulevard de Kyiv, mis en service dimanche dernier, dépourvu d'arbres et trop minéral pour supporter les canicules qui vont continuer à se multiplier. Pourtant, la N40, ou nouvelle N3, ne va pas rester dans son état actuel.

«Pour une fois, on a fait l'infrastructure avant les aménagements urbains», explique à L'essentiel , Roland Fox, directeur de l'Administration des ponts et chaussées. «Mais on a bien conscience qu'on ne veut pas faire juste une route pour le trafic individuel, mais aussi des éléments urbains pour l'accompagner de façon adéquate». La route est dans «une sorte de friche industrielle. On a d'un côté d'anciens bâtiments CFL qu'on a démolis, puis un trottoir, deux voies pour les voitures, le tram et un autre trottoir avec une piste cyclable». Avec pour seule verdure, pour le moment, l'herbe entre les rails du tram.

À votre avis, faudra-t-il des arbres sur le boulevard de Kyiv? Oui, avec les chaleurs qu'il fait parfois, ça va être insupportable sans arbre! Pas forcément, il ne fait pas toujours chaud au Luxembourg. La Ville est déjà très verte comme ça. Je ne sais pas.

«Il y aura des arbres»

Mais les abords du boulevard vont être totalement réaménagés. «On est dans un nouveau quartier, qui doit être planifié», reprend Roland Fox. «La ville devra adopter des plans d'aménagement particuliers élaborés par les propriétaires des terrains. Tout ce qui manque au boulevard va être aménagé dans l'avenir».

Et, si l'aspect de ces aménagements n'est pas encore connu, une chose est sûre: «Il y aura des arbres le long de cet axe», martèle le directeur des Ponts et chaussées. «Il y en aura des deux côtés là où ce sera possible, et côté tram ailleurs. On a juste préféré ne pas pourvoir d'arbres entre le tram et la chaussée».