Le bourreau de la petite Jaycee a fait d'autres victimes

Phillip Garrido, ravisseur présumé de Jaycee Dugard, a drogué puis violé une adolescente de 14 ans en Californie en avril 1972, a affirmé la police jeudi.

Le lieutenant Leonard Orman a déclaré au cours d'une conférence de presse que Phillip Garrido, accusé d'avoir enlevé, violé et séquestré Jaycee Dugard pendant 18 ans, avait violé une adolescente en 1972 mais qu'il n'avait jamais été condamné, les poursuites à son encontre ayant été abandonnées.

Selon le lieutenant Orman, en avril 1972, l'adolescente de 14 ans avait rencontré Phillip Garrido à la bibliothèque d'Antioch, la ville où Jaycee Dugard a été séquestrée, à 70 km à l'est de San Francisco.

«Elle est montée dans la voiture de M. Garrido», qui lui a donné des barbituriques et l'a emmenée dans un motel, a-t-il précisé. La victime s'est ensuite réveillée, seule, et a réalisé qu'elle avait été «violée à plusieurs reprises», a-t-il ajouté.

Il avait en effet été condamné en 1977 à 50 ans de prison pour l'enlèvement et le viol, en 1976, d'une employée de casino à Reno (Nevada, ouest), avant de bénéficier de la liberté conditionnelle en 1988.

Phillip Garrido et sa femme Nancy sont accusés d'avoir séquestré Jaycee Dugard et ses deux filles, conçues avec Garrido, dans des cabanons et des tentes dissimulées au fond de leur jardin.