Le bout du tunnel?: «Je pleure de soulagement»: bonne nouvelle pour Caroline Receveur

Caroline Receveur se bat contre un cancer du sein depuis de longs mois et semble voir enfin le bout du tunnel. Après avoir terminé sa chimiothérapie , elle s'est fait opérer lundi. «Je viens de voir le chirurgien et tout est OK», a-t-elle lancé depuis son lit d'hôpital, visiblement très émue. Elle a confié avoir subi une mastectomie avec reconstruction immédiate, «c'est le protocole ici». Elle a également expliqué qu'aucun ganglion lymphatique n'avait été touché et qu'aucun n'avait donc été enlevé. Elle a aussi «pu garder mon mamelon».

«Je suis super émue et je suis hyper heureuse forcément», a-t-elle indiqué en larmes. «Je pleure de soulagement», a-t-elle ajouté. «Les six cycles de chimiothérapie aussi intenses et violents qu'ils soient en valaient la peine. Je ne réalise pas encore qu'aucun ganglion n'a été touché et que le traitement a si bien fonctionné». Elle n'aura donc pas de radiothérapie. «Je saurai d'ici quelques jours si toutes les cellules cancéreuses ont bien complètement disparu et j'ai bon espoir d'apprendre ma rémission d'ici la fin de la semaine».