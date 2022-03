Sous surveillance judiciaire : Le bracelet de Lindsay Lohan se déclenche

L'avocat de l'actrice américaine Lindsay Lohan a été convoqué mardi par un juge de Beverly Hills, après le déclenchement de l'alarme du bracelet électronique anti-alcool que porte la jeune femme.

L'actrice a immédiatement réagi sur le site de micro-blogs Twitter pour démentir le fait que son bracelet électronique se soit mis en position alarme. «Toutes ces informations erronées sont absolument fausses», écrit-elle. «Tout cela, c'est à cause d'une FAUSSE accusation des tabloïdes et des paparazzi».

Lindsay Lohan, 23 ans, qui a joué dans «Mère-fille, mode d'emploi» et «Bobby», avait été arrêtée pour conduite en état d'ivresse en 2007. Après une cure de désintoxication, elle avait été arrêtée à nouveau deux mois plus tard, à nouveau pour conduite en état d'ivresse et pour possession de cocaïne. Elle a passé en tout et pour tout 84 minutes en prison et a été condamnée à 10 heures de travaux d'intérêt général.