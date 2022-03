Nouveauté : Le bracelet magique qui a ensorcelé les sportifs

C’est un petit bout de plastique qui fait un tabac cet été: le bracelet Power Balance a été adopté par de nombreux sportifs, il améliorerait les performances en jouant sur les fréquences du champ énergétique du corps.

Gaël Monfils, Fernando Alonso, Cristiano Ronaldo ou encore Shaquille O’Neal le portent. Alberto Contador et Alessandro Petacchi ne l’auraient pas quitté de tout le Tour de France… Mais pourquoi ont-ils adopté ce bracelet qui fait désormais fureur dans les magasins et sur le Net? «Il y a toujours eu des trucs comme ça, chez les sportifs, comme les aimants, à une époque. On les offre aux stars, qui les portent, et le buzz se fait», explique au Point, Jean-Pierre de Mondenard, médecin spécialiste du dopage.