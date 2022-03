Le braqueur percuté par un train

ETTELBRÜCK – Un homme a perdu la vie mardi matin alors qu’il venait de dérober la caisse d’une station-service. Un train n’a pu l’éviter alors qu’il était sur les voies.

Il était un peu plus de 7h30 quand la police a été informée d’une collision mortelle entre un homme et un train. Une fois sur place, elle a constaté que c’était la personne qu’elle recherchait depuis presque deux heures. Un peu avant 6h, avant l’ouverture de la station-service de l’avenue des Alliés, un homme s’était introduit dans l’établissement et avait soutiré 300 euros et une cartouche de cigarettes avant de prendre la fuite. Des recherches avaient été mis en branle sans succès. L’homme avait été décrit par la caissière comme un peu perdu, sous l’emprise de drogue.