Brésil : Le Brésil est «sur la voie de la dictature» selon… Bolsonaro

Le président brésilien Jair Bolsonaro (à gauche) et le commandant de l'armée de terre, le général Marco Antônio Freire Gomes, discutent lors de la célébration de la Journée du soldat au siège de l'armée de terre à Brasilia, le 25 août 2022.

Le président Jair Bolsonaro a dénoncé vendredi une opération de police à l’encontre d’hommes d’affaires qui le soutiennent, estimant que la liberté d’expression était attaquée et que le Brésil était «sur la voie de la dictature». Des perquisitions ont visé mardi plusieurs hommes d’affaires partisans de M. Bolsonaro après des révélations parues dans la presse selon lesquelles ils avaient évoqué un éventuel coup d’Etat si le président d’extrême droite n’était pas réélu en octobre.

M. Bolsonaro a affirmé que les autorités n’avaient «rien» sur les huit hommes d’affaires concernés et que l’enquête en cours était une tentative de museler ses partisans. «Le Brésil est sur la voie de la dictature. C’est comme ça que les dictatures commencent aujourd’hui. Vous perdez votre liberté petit à petit, puis un jour vous vous apercevez que vous êtes complètement ligoté», a-t-il déclaré à la radio Jovem Pan.

Juge très actif

Le juge de la Cour suprême Alexandre de Moraes, nouveau chef du plus haut tribunal électoral du Brésil et cible fréquente des attaques du camp Bolsonaro, a délivré des mandats de perquisition à la police fédérale qui viseraient plusieurs de ces hommes d’affaires et ordonné le blocage de leurs comptes sur les réseaux sociaux.