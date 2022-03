Le Brésil passe en demies en ridiculisant l'Italie

Le Brésil et les USA se sont

qualifiés dimanche soir

pour les demi-finales de la Coupe des

Confédérations.

Après avoir résisté presque toute la première période, l’Italie s’est effondrée en huit minutes, encaissant trois buts. Luis Fabiano a signé un doublé (37, 43), et les Azzuri ont bu le calice jusqu’à la lie avec un but de Dossena contre son camp sur un centre tendu de Robinho (45). Le trio offensif, Kaká derrière Robinho et Luis Fabiano, a fait honneur à la légende du football samba des quintuples champions du monde.

Les États-Unis se sont qualifiés pour les demi-finales de la Coupe des Confédérations en battant l’Égypte (3-0), renversant une situation plus que compromise après deux défaites initiales, et en profitant du carton du Brésil.

Battus lors de leurs deux premiers matches, 3-1 par l’Italie et 3-0 par le Brésil, les USA reviennent de très loin et se qualifient au titre de la meilleure attaque juste devant l’Italie. Les buteurs Davies (21), Bradley (63) et Dempsey (72) sont les nouveaux héros du soccer américain. Les demi-finales opposeront mercredi l’Espagne aux États-Unis et, jeudi, le Brésil à l’Afrique du Sud. La finale aura lieu le 28 juin, à Johannesburg.