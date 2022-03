Le Brésil ridiculise le Portugal

La Seleção s'est livrée à un festival de buts en écrasant son cousin portugais 6 à 2 lors d'un match international amical de prestige qui opposait les deux équipes mercredi soir à Brasilia.

Le Brésilien Luiz Fabiano, «El Fabuloso», sociétaire du FC Séville, cinquième du championnat d'Espagne, a réussi à lui seul à mettre trois fois le ballon au fond des filets, aux 8e, 24e et 57e minutes. Le Brésil avait pourtant mal commencé, puisque c'est le Portugais Danny qui ouvrait le score dès la 4e minute devant des Brésiliens qui avaient du mal à franchir la ligne médiane. Cueillis à froid, les quintuples champions du monde, qui n'avaient pas marqué de buts à domicile lors de leurs trois dernières rencontres, se reprenaient cependant rapidement pour camper dans le camp adverse et mener 2 buts à 1, à la mi-temps.

Les quintuples champions du monde ont donc terminé de la plus belle des façons une année en dents de scie, durant laquelle ils ont concédé de tristes nuls contre le Colombie, la Bolivie et l'Argentine, et des défaites face au Venezuela et le Paraguay. Enfin, cette large victoire va certainement remettre du baume au cœur du sélectionneur auriverde Dunga, dont d'aucuns demandaient ces derniers temps le départ de façon pressante.