Le Brésil? Tom ne connaît pas trop

RIO DE JANEIRO - D'après Tom Cruise, les Brésiliens parlent

l'espagnol et dansent le tango.

C'est avec l'enthousiasme qu'on lui connaît que Tom Cruise a affirmé combien il adore le Brésil, ses plages et son soleil. N'en finissant pas de parcourir le monde pour la promo de son film, «Valkyrie», l'acteur a, lors d'une apparition télé, dit connaître le pays sur le bout des doigts. La preuve: des «hola» et des «gracias» à tout-va, pour remercier ces hôtes et les téléspectateurs.