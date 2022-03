Royaume-Uni : Le Brexit débattu à partir de la semaine prochaine

La Première ministre britannique Theresa May a fait le point sur les négociations de la sortie de l'Union européenne, après un entretien avec le président français Emmanuel Macron.

Les négociations du Brexit commenceront comme prévu la semaine prochaine, a assuré mardi à Paris la Première ministre Theresa May aux côtés du président français Emmanuel Macron. «Le calendrier pour les négociations du Brexit est maintenu et elles commenceront la semaine prochaine», a-t-elle déclaré dans le jardin de l'Élysée, alors que M. Macron venait de redire son souhait que ces négociations «démarrent le plus rapidement possible».