Le Britannique ne sait plus se tenir

Oh my God! Crachats, jurons, flatulences... L’Anglais n’est plus ce qu’il était. Très fier de sa réputation de gentleman, il aurait pris de mauvaises habitudes.

Même les plus aristocrates des Britanniques se relâchent... (photo: AFP)

Le flegme poli et presque hautain des Britanniques n’est plus. Selon 86,2% des personnes interrogées dans cette enquête réalisée pour la chaîne ITV1, les Britanniques sont aujourd'hui plus grossiers que dix ans auparavant.

La faute aux footballeurs aux salaires faramineux, et aux célébrités. Ils donnent le mauvais exemple à coups de jurons ou de crachats. La faute aussi, pour 90% des sondés, aux parents incapables de transmettre les règles basiques de savoir-vivre.

"Je suppose que ça tient à notre société qui se fissure, au fait que nous avons cessé d'avoir du respect pour les personnes représentant l'autorité, en partie parce qu'elles n'inspirent plus ce respect", a commenté Diana Mather, qui enseigne les règles de bienséance.

Traditionnellement, les Britanniques aiment à se présenter comme plus attentionnés que les étrangers, qu'il s'agisse de faire la queue de manière disciplinée pour attendre le bus, ou de céder sans hésitation son siège aux personnes âgées ou aux femmes enceintes dans les transports publics.

Mais 56,5% des 2 800 personnes interrogées dans cette étude estiment désormais que les mauvaises manières sont le principal problème du pays. Le crachat est l'acte le plus irrespectueux pour 27,6% d'entre elles, devant le juron (20,2%), puis le fait de dépasser les autres dans une file d'attente, de parler bruyamment au téléphone, de ne pas dire "s'il vous plaît" ou "merci", ou d'éructer ou produire des flatuosités en public.