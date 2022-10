«Le bruit de la clé de la cellule, cela vous marque»

1 / 4 À Sanem, la prison accueillera jusqu'à 400 hommes en détention préventive. Administration pénitentiaire Les cellules sont pour la plupart individuelles et font 11 m2, réunies en «blocs» d'une douzaine de de détenus. Administration pénitentiaire Administration pénitentiaire

«C'est essentiel pour tout magistrat d'avoir vécu cette expérience unique». Procureur général d’État, Martine Solovieff, n'est pas franchement une débutante du monde de la justice. Et pourtant cette semaine, elle a vécu une première dont elle se souviendra. Avec une quarantaine d'autres magistrats, des membres de l'Administration pénitentiaire et du ministère de la Justice, elle a passé 24 heures... en prison.

Un test en vue de l'ouverture, début décembre, du nouveau centre pénitentiaire de Sanem. Et un moment hors norme pour ces volontaires. Fouille corporelle à l'entrée, dépôt des effets personnels, contrôle médical, échange avec le personnel psycho-social et socioéducatif, sport, repas, cour de promenade, nuit en cellule à 21 h, réveil à 6 h 15..., ils ont vécu une journée de détenu.

«C'était plus facile car on savait qu'on allait ressortir le lendemain matin, mais il y a des choses qui marquent, insiste Martine Solovieff. Le bruit de la clé qui tourne et qui nous enferme. Le fait de ne plus avoir la liberté d'aller et venir. La perte du rapport au temps aussi. Sans GSM, sans montre, on est entièrement déconnecté. J'ai regardé Télématin pour trouver une horloge».

Télévision dans la cellule

À Sanem, la prison accueillera jusqu'à 400 hommes en détention préventive. Les cellules sont pour la plupart individuelles et font 11 m², réunies en «blocs» d'une douzaine de de détenus. «C'est une prison moderne, c'est sans doute le luxe par rapport à d'autres, mais c'est rudimentaire. Des murs en béton, un lit, un WC, un lavabo, un petit frigo, des fenêtres avec des barreaux et une télévision avec les programmes usuels, mais pas Netflix ou YouTube», décrit la magistrate.

Trois repas sont prévus par jour et des menus adaptés (par exemple au régime végétarien, ou à différentes intolérances). «Cela fonctionne par un plateau. C'était copieux», dit la magistrate qui parle d'un personnel «empathique et humain» et salue notamment «les dames qui ont choisi de travailler dans cette prison pour hommes».

Côté activités, «les prévenus du CPU disposeront d’une télévision dans leur cellule, des accès à la bibliothèque, à des cours de formation et aux activités sportives. Ils auront aussi la possibilité d’acheter des biens prédéfinis auprès de l’Économat. L'insertion professionnelle vise plutôt les détenus condamnés.

«C'est important pour les juges de voir ce que ça signifie d'être enfermé»

«Les détenus ont le droit de fumer. Les modalités de visite restent à préciser. En principe, les prévenus pourront recevoir de la visite de trois personnes (les enfants mineurs non compris)», précise Martine Wagner, porte parole de l'administration pénitentiaire.

Pour éviter la drogue et les objets interdits, «les nouveaux arrivants sont d’office soumis à un contrôle approfondi. Les agents pénitentiaires effectuent régulièrement des fouilles de détenus et de cellules. Les visiteurs sont également soumis à un contrôle lors de leur visite», indique Martine Wagner, responsable de communication de l'Administration pénitentiaire. Et le service canin de l’Administration pénitentiaire opérationnel depuis début octobre, et interviendra régulièrement au CPU.

Des recrutements de personnel sont toujours en cours pour le nouveau centre mais il devrait réunir environ 230 agents pénitentiaires, 80 personnes externes (médical...) et une centaine de membres des secteurs administratifs techniques, socioéducatif.

«C'est une occasion rare. On construit peu de nouvelles prisons. C'est important pour les juges de voir ce que ça signifie d'être enfermé dans une cellule. Il est assez "facile" dans nos bureaux de priver des gens de liberté. Cela permet de mesurer l'impact de nos décisions». Un débriefing aura lieu dans quelques jours mais les volontaires garderont en tête cette nuit derrière les barreaux.

Plus de 600 détenus Au 1er octobre il y avait 667 détenus au Luxembourg (Schrassig et Givenich), dont 33 personnes de sexe féminin. Parmi les 610 incarcérés à Schrassig se trouvaient 299 condamnés, 310 prévenus (295 hommes prévenus) et un mineur, détaille l'administration pénitentiaire.

Schrassig sera rénové, les visites accrues L'ouverture du CPU à Sanem va permettre de rénover la prison de Schrassig, comble jusqu'ici. «Dans un premier temps, la majorité des détenus sera transférée dans des cellules individuelles avec une séparation plus poussée des catégories (primaires, personnes vulnérables, personnes âgées, etc.), explique l'Administration pénitentiaire. «Certaines sections seront rénovées (nouvelle peinture, nouveaux meubles). L’acquisition de nouveaux équipements de sport est prévue. Les visites hors surveillance dans des locaux réaménagés commenceront en début de l’année prochaine et une augmentation du nombre d’heures pour les visites en général est prévue».