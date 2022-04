Cyclisme – Paris-Roubaix Juniors: «Le bruit de la foule, c’était du délire», triomphe luxembourgeois à Roubaix

1 / 7 Niels Michotte a remporté le Paris-Roubaix juniors. Hugo Barthélemy / FSCL Il est le premier luxembourgeois à mettre son nom au palmarès de l'épreuve. Hugo Barthélemy / FSCL Hugo Barthélemy / FSCL

«L'essentiel»: Comment vous sentez-vous, 24 heures après votre victoire?

Niels Michotte: J'ai mal aux fesses, mais sinon, j'ai commencé à prendre du recul. J'arrive à vite passer à autre chose. Gagner Paris-Roubaix, c'était un de mes objectifs et je suis fier d'y être arrivé.

Comment s'est passée votre entrée dans le vélodrome, seul en tête?

Je me suis retourné un peu avant d'entrer et j'ai vu qu'il n'y avait personne derrière et que je pourrai profiter, mais je n'ai pas levé le pied. Le bruit de la foule, c'était du délire. Inoubliable. Quand on est à l'extérieur on n'entend rien, et dès qu'on rentre il y a un bruit fou. C'est vraiment un gros contraste.

Comment s'est construit votre succès?

Je suis sorti (à 30 km de l'arrivée) et les favoris se sont regardés. J'ai bien géré l'effort pour creuser l'écart en prenant les bonnes trajectoires et j'ai pris 30" d'avance. Il y avait encore des grosses équipes derrière mais l'écart grandissait. J'ai commencé à y croire après le carrefour de l'Arbre (à 15 km de l'arrivée), j'avais le champ libre et je me suis concentré pour ne pas faire d'erreur.

Votre équipe avait bien préparé la course, cela a-t-il fait la différence?

Oui, clairement. Ça faisait deux semaines qu'on travaillait le parcours. On connaissait les secteurs pavés par cœur, on savait où mettre la roue. On a aussi fait des reconnaissances avec Greg Van Avermaet, Michael Schär et Oliver Naesen, qui doivent avoir une trentaine de Roubaix à eux trois, ça fait la différence.

Jusqu'à cette victoire, quel a été votre parcours dans le cyclisme?