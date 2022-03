En Amérique latine : Le brutal «réveil» social qui a bouleversé le Chili

Les Chiliens ont commémoré lundi les neuf mois de la contestation qui secoue le pays.

Plusieurs milliers de manifestants se sont réunis lundi, à Santiago, pour commémorer le début, il y a tout juste un mois, d'un mouvement social sans précédent. Celui-ci a remis en cause le modèle ultralibéral chilien accusé de bénéficier seulement aux plus riches.

«Le Chili s'est réveillé!» ont une fois de plus chanté les manifestants, environ 10 000, sur la Plaza Italia, devenue le centre névralgique du mouvement, a constaté l'AFP. Une mobilisation toutefois bien loin du rassemblement historique du 25 octobre, lorsque 1,2 million de personnes s'étaient réunies pacifiquement sur la place, marquant un tournant dans la contestation.

«Le Chili a changé»

«Je suis venue pour me souvenir d'un mois qui a changé à jamais le Chili. Je pense que le gouvernement pourrait apporter les changements qu'on lui réclame beaucoup plus rapidement», a expliqué à l'AFP, Susana, une comptable de 51 ans. Quelques très rares incidents isolés ont éclaté entre des groupes de manifestants et la police.