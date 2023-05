Le bubble tea, une boisson qui a su se faire mousser

«Ha et moi avons créé notre salon pour pouvoir boire du bubble tea. Au Luxembourg, on n’en trouvait pas préparé comme en Asie», sourit Thu, de T.zone Boba. Après trois ans, la file de lycéens qui viennent siroter du thé aux perles de tapioca, après les cours, dans le salon ouvert dans la capitale par les amies vietnamiennes ne tarit pas.

«En Asie, les ados comme mon fils ont des endroits où être ensemble. Mais ici, ils se rabattent sur les parcs ou les bars classiques. Notre salon est un lieu alternatif de rencontres, relate Thu. Nous avons aussi du succès auprès des actifs et familles. Car ce thé est ludique. Vous choisissez vos composants, si vous le voulez chaud ou froid, avec ou sans sucre, et on le prépare devant vous. Les pailles larges servent à aspirer les perles avec le liquide».