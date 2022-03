Réformes : Le budget de Juncker validé au préalable par Bruxelles?

La Commission européenne va proposer mercredi de renforcer la gouvernance économique de l'Union monétaire à travers notamment un meilleur contrôle des budgets nationaux.

L'idée est une des plus controversées pour des États chatouilleux dès qu'il s'agit de préserver leur souveraineté budgétaire nationale. (AFP)

Principale idée: soumettre les projets de budgets des États à l'examen de Bruxelles et des ministres des Finances de la zone euro, qui donneraient ou non leur feu vert, avant qu'ils ne soient présentés aux Parlements nationaux. «C'est le cœur de notre proposition, une mesure que nous jugeons absolument nécessaire si l'on veut renforcer l'Union économique et monétaire», souligne M. Rehn.