«Le budget de l'Etat mais surtout du pays»

«Le budget de l'État mais surtout du pays»

LUXEMBOURG - Jean-Claude Juncker et Luc Frieden ont donné mercredi les grandes lignes d'un budget 2009 «de confiance malgré des temps difficiles».

Le budget 2009 est basé sur une prévision de croissance de 3% pour l'année prochaine. Il se veut «un budget de confiance malgré des temps difficiles», dixit le ministre du Budget et du Trésor, Luc Frieden. L'objectif poursuivi est des plus clairs: augmenter le pouvoir d'achat et soutenir l'économie du pays tout en préparant le Luxembourg à affronter l'avenir.