Politique au Luxembourg: Le budget de la Chambre des députés en nette augmentation

«La Chambre des députés s’est donné plus de moyens qu’auparavant», a assuré lundi son président, Fernand Etgen (DP), lors de la cérémonie de présentation des vœux. Le budget a effectivement augmenté, passant de 52 à 63 millions d’euros entre 2022 et 2023, précise le secrétaire général Laurent Scheeck. Parmi cette somme, 59 millions viennent de la dotation de l’État, le reste des réserves financières de l’institution.

L’augmentation du budget s’explique en partie par la hausse du nombre de collaborateurs. Ils sont «désormais 151, et cela va encore augmenter, reprend Fernand Etgen. Ainsi, nous sommes bien organisés pour affronter les défis de l’avenir». La Chambre serait ainsi «plus forte et plus transparente qu’avant». Parmi les dépenses récentes, le président a rappelé la mise en ligne, début octobre, du nouveau site Internet.