Politique en France : Le budget définitivement adopté, au bout de dix 49.3

Dans un hémicycle peu fourni, la coalition Nupes a étrillé un «mauvais budget qui ne répond ni à l’urgence sociale ni à l’urgence écologique», et surtout un cycle «qui aura abîmé la démocratie» par l’usage répété du 49.3. «Nous vous demandons de partir», a demandé David Guiraud (LFI) à Élisabeth Borne. Mais leur motion n’a recueilli que 101 voix, loin de la majorité absolue (288 voix). En deux mois, le gouvernement aura déclenché dix fois l’article 49 alinéa 3 de la Constitution, afin de faire passer sans vote les budgets de l’État et de la Sécurité sociale.

Une cadence de 49.3 plus vue depuis 1989

Une telle cadence n’était plus arrivée depuis 1989, quand le premier ministre Michel Rocard était privé de majorité absolue au Palais Bourbon, comme Élisabeth Borne depuis les législatives de juin. Au total, 12 motions de censure ont été défendues cet automne, soit plus que «sous Michel Rocard, Édith Cresson et Pierre Bérégovoy réunis», a relevé la Première ministre, s’interrogeant sur les raisons d’«un tel acharnement à vouloir faire tomber le gouvernement».