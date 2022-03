Alex Bodry : Le budget, «une corvée politique passionnante»

LUXEMBOURG - La préparation du budget 2011 bat son plein.

Le député Alex Bodry en sera le rapporteur.

C'est le texte législatif le plus important de l'année, qui orientera tout 2011. Le budget de l'an prochain est en cours de préparation. Cette année, c'est le député socialiste Alex Bodry qui s'y colle, pour commenter la distribution de quelque 11 milliards d'euros aux différents ministères. «C'est une corvée pour le rapporteur du texte», affirme Alex Bodry. «Mais c'est aussi une reconnaissance et un travail politique passionnant».

Pour 2011, le Luxembourg se prépare un budget de crise. «Le taux d'augmentation des dépenses ne devrait pas dépasser les 5%». Bien loin de l'ambiance du précédent budget pour lequel Alex Bodry était rapporteur, en 1988. «C'est une situation inédite aujourd'hui. À l'époque, on avait juste à distribuer les plus-values. Cette année, on cherche une stratégie pour consolider les finances publiques sans mettre la croissance en péril. Cela rend ce travail beaucoup plus tendu».